Casoria, rapina in abitazione nella notte: famiglia legata con lenzuola e derubata

Notte di paura a Casoria, in provincia di Napoli, dove una banda di malviventi ha messo a segno una rapina in abitazione in via Fonseca intorno alle ore 3.30. I carabinieri della sezione radiomobile e della locale stazione sono intervenuti sul posto dopo la segnalazione dell’accaduto.

Famiglia immobilizzata durante la rapina

Secondo una prima ricostruzione, alcuni individui ancora non identificati, con il volto coperto, avrebbero forzato la porta d’ingresso di un appartamento. Una volta all’interno, i rapinatori hanno immobilizzato i presenti: un uomo di 62 anni, una donna di 59 anni e il figlio di 28 anni. I tre sarebbero stati legati utilizzando delle lenzuola, per impedire qualsiasi reazione mentre i malviventi agivano indisturbati.

Bottino in denaro contante

Dopo aver messo fuori uso la famiglia, i rapinatori hanno sottratto denaro contante, per poi darsi alla fuga. Al momento non è ancora stato quantificato con precisione l’ammontare del bottino. Sul caso indagano i carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica della rapina e identificare i responsabili. Fondamentali saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e eventuali testimonianze.