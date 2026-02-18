Giugliano, rapina alla posta di via 1 Maggio: banditi armati di taglierino fuggono con mille euro

Rapina alla posta di Giugliano, nella sede di via 1 Maggio, situata di fronte alla Villa Comunale. Erano circa le 10 del mattino quando due persone, armate di taglierino, hanno fatto irruzione nell’ufficio postale. Il colpo è stato rapidissimo: i malviventi si sono fatti consegnare poco più di mille euro in contanti per poi darsi alla fuga nel giro di pochi minuti.

Paura tra i dipendenti

Momenti di forte tensione all’interno dell’ufficio. Secondo le prime informazioni, uno dei dipendenti avrebbe accusato un malore fino a svenire per lo shock. Non si registrano feriti, ma grande spavento tra il personale e gli utenti presenti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Giugliano, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili e un’ambulanza del 118. Acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Non si tratta della prima rapina ai danni dell’ufficio postale di via 1 Maggio, già in passato finito nel mirino dei banditi.