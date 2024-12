Una rapina ad un camion sventata dalla Union Security lungo via San Francesco a Patria a Giugliano. Gli agenti dell’istituto di vigilanza privato avevano notato un’auto senza targa, a bordo un uomo con volto coperto da passamontagna.

Giugliano, rapina a un camion sventata da Union Security: recuperata l’arma

Il malvivente, intorno alle ore 7.30, seguiva un camion con a bordo alcuni operai in direzione Varcaturo. Gli ha puntato una pistola contro ed a quel punto le guardie giurate sono intervenute, il rapinatore ha speronato il veicolo della Union ed è fuggito. Nell’impatto l’arma è finita in strada ed è recuperata dalle guardie giurate.

Secondo una prima ricostruzione, l’intento del malvivente era portare via quel furgone con tutto il materiale da lavoro all’interno e gli attrezzi della ditta di Trentola Ducenta che si occupa di luminarie e addobbi per feste religiose.

L’intervento della pattuglia dell’istituto di vigilanza privata ha evitato che la rapina venisse portata a termine. Sul posto, contattata dalle guardie giurate, la polizia del locale Commissariato per i rilievi del caso: indagini in corso per identificare il responsabile.