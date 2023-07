Assalto armato al supermercato Lidl in via Pigna, nel quartiere Casacelle di Giugliano. Stasera, poco prima dell’orario di chiusura, tre persone – con volto coperto e armi in pugno – sono entrate in azione, seminando il panico tra dipendenti e clienti.

Giugliano, rapina a mano armata alla Lidl di Casacelle: paura tra i presenti

Al momento non è chiaro a quanto ammonti il bottino. Il raid si è consumato in una manciata di secondi, sotto gli occhi attoniti dei presenti. Dopo aver messo a segno il colpo, i malviventi sono fuggiti con la refurtiva tra le mani.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Giugliano. I militari hanno ascoltati i presenti e avviato tutti gli accertamenti del caso. Nelle prossime ore potrebbero essere acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza dello store della nota catena di supermercati al fine di ricostruire la dinamica e individuare gli autori del raid.