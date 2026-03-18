Giugliano, raid vandalico istituto Montessori. Visita dell’amministrazione, la dirigente: “Servono telecamere”

Atti vandalici all’istituto Montessori di Giugliano, dove ignoti hanno danneggiato alcuni spazi della scuola, imbrattato aule, e rubato pc creando disagi alla comunità scolastica. Nella mattinata di oggi, mercoledì 18 marzo, l’amministrazione comunale ha incontrato la preside, Sabrino Zinno, come segno di solidarietà e vicinanza dopo il raid subito. La dirigente scolastica ha poi lanciato un appello chiaro ai microfoni di Teleclubitalia: servono più controlli e sistemi di videosorveglianza per garantire sicurezza a studenti e personale.