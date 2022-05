Si è celebrato martedì mattina l’interrogatorio di garanzia a carico del 15enne di Giugliano, arrestato per aver presuntamente commesso la rapina ai danni di un negozio cinese, sito in via Aviere Mario Pirozzi.

Giugliano, raid al negozio cinese: baby rapinatore respinge le accuse

L’adolescente, difeso dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del gip Paola Brunese e dal pubblico ministero Claudia De Luca.

E non solo: ha negato anche di aver commesso la rapina, respingendo quindi tutte le accuse mosse nei suoi confronti. Il ragazzo è stato trasferito di nuovo nel penitenziario di Nisida ed è attualmente agli arresti per 5 rapine consumate.

La ricostruzione

Il giovane avrebbe agito insieme ad altri due complici. Uno dei tre ha colpito la titolare del negozio cinese con il calcio della pistola alla testa. All’intervento del marito, i rapinatori hanno colpito l’uomo con calci, fino a scaraventarlo a terra dopo averlo trascinato fuori dall’esercizio commerciale.

Tutti i minorenni sono ritenuti responsabili di aver compiuto, in concorso tra loro, più rapine a mano armata in danno di esercizi commerciali del centro cittadino di Giugliano, in un arco temporale di tre mesi, a brevissima distanza l’una dall’altra.

Le prime due rapine sono state commesse tra Natale e Capodanno scorsi in danno di un supermercato e di una pharmasanitaria, l’ultima, risalente allo scorso mese di febbraio, è stata perpetrata ai danni di un distributore di benzina.