Basta false promesse: solo risposte e interventi concreti. È quello che chiedono gli studenti e i docenti dell’istituto professionale “Guglielmo Marconi” di Giugliano, ancora in attesa di sedi provvisorie nei quali essere collocati. Per questo motivo la comunità scolastica si darà appuntamento lunedì prossimo in via Basile, sede del plesso scolastico ormai chiuso da mesi per gravi problemi strutturali, per dar luogo ad un corteo che sfilerà lungo le strade cittadine.

Marconi, ritardi sulla consegna delle sedi scolastiche: lunedì studenti in corteo

Gli alunni e le alunne e gli insegnanti tutti percorreranno le piazze principali della Terza città della Campania – piazza Gramsci, piazza Matteotti e piazza Annunziata – fino ad arrivare dinanzi al Municipio per chiedere che gli edifici individuati vengano al più presto messi a disposizione della comunità scolastica. Uno dei due, la cosiddetta “Villa Gallo”, l’ex caserma della Guardia di Finanzia in via Mario Aviere Pirozzi, non è ancora pronto: dalla Città metropolitana di Napoli è arrivata, infatti, comunicazione che il trasferimento previsto per il 9 gennaio è stato rinviato di altri 15 giorni. Uno slittamento che non è stato accolto con favore dagli studenti che, da inizio anno, sono costretti a seguire le lezioni di pomeriggio in quattro scuole diverse di Giugliano.

In ritardo anche la consegna delle seconda sede, quella individuata in via Spazzilli. Secondo i rappresentanti d’istituto, che di recente hanno effettuato un sopralluogo, non sarebbe stato ancora concordato il contratto di locazione. Una situazione, questa, oramai insostenibile per gli studenti e che rischia di provocare ulteriori disagi, se non si individueranno soluzioni definitive nei prossimi giorni.