Minacce di morte e continue richieste di denaro per poter acquistare la droga. Un vero e proprio incubo per un uomo di Giugliano conclusosi con l’arresto del compagno, un 26enne di Caserta.

Giugliano, pretende i soldi dal compagno per comprare la droga: arrestato 26enne

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, dovrà rispondere maltrattamenti in famiglia, resistenza e tentata estorsione. I Carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia di Giugliano sono intervenuti in un appartamento, dopo che la vittima aveva contattato il 112 per segnalare l’atteggiamento violento del compagno tossicodipente.

All’arrivo dei militari il 26enne si è mostrato ostile, continuando a minacciare l’uomo. Nonostante le difficoltà, l’aggressore è stato infine bloccato e arrestato dagli uomini della benemerita.

In caserma, la vittima ha poi rivelato altri episodi di violenza e intimidazione subiti, che avevano ormai creato un clima di terrore all’interno della propria casa. Il giovane è stato così arrestato; ora in detenzione preventiva in attesa del processo.