Polizia Municipale di Giugliano in azione questa mattina in via San Francesco a Patria. Gli agenti, durante un normale controllo del territorio, hanno notato un veicolo sospetto che procedeva a velocità sostenuta lungo l’arteria in direzione Lago Patria.

Giugliano, Polizia locale in azione: inseguimento sulla circumvallazione

A quel punto hanno deciso di intervenire e, dopo un inseguimento di alcune centinaia di metri, hanno intimato l’alt al conducente per un controllo. Il giovane, di Giugliano, era alla guida del veicolo con patente di guida revocata, in più l’auto su cui viaggiava era sprovvisto di assicurazione e revisione. La vettura è stata confiscata in quanto già sottoposto a sequestro.