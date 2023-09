Fa discutere la vicenda sosta a pagamento a Giugliano. Il tema della discordia è il costo per il centro urbano di un euro e cinquanta l’ora con la possibilità, però, va chiarito subito, anche di sostare per soli venti minuti pagando 50 centesimi o quaranta minuti pagando un euro.

Giugliano più cara di Salerno e Caserta: sosta a pagamento 1,50 euro all’ora

Altro dato importante da ricordare è che i disabili potranno, stando al bando, parcheggiare senza dover far altro che esporre il proprio tagliando. Torniamo però al costo della sosta che a Giugliano per la sola prima ora sarà più alto di Salerno dove nel centro storico si paga per la prima ora un euro e due euro per le successive ore e di Caserta dove ci si ferma a 1 euro e venti centesimi.

Ad Aversa costa 1 euro l’ora. Restando invece in provincia di Napoli anche a Pozzuoli si paga un’euro, stesso discorso per Frattamaggiore si paga al centro 1 euro all’ora mentre nelle altre zone solo 50 centesimi.

Gli abbonamenti

Altro tema è quello degli abbonamenti che costeranno solo 30 euro ma in tal caso gli automobilisti potranno parcheggiare solo negli stalli dedicati agli abbonati che in tutto il territorio saranno 517 e non sulle strisce blu che invece saranno circa 1800.