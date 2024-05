Si chiude il lunedì della Madonna della Pace. Una folla ha accolto il rientro del carro con la sacra effigie della “zingarella” in piazza Annunziata.

Giugliano, Piazza Annunziata gremita per il volo di mezzanotte: Sara “plana” sulla folla

Conclusa la processione per le strade della città di Giugliano, è toccato poi alla piccola Sara Santorelli concludere la serata con il volo dell’Angelo. Imbracata dai tecnici ingaggiati dalla Congrega con busto e moschettoni, la piccola è “planata” lungo la fune tesa sopra la Piazza e ha “sorvolato” le centinaia di persone presenti col naso all’insù per assistere allo spettacolo. Poi ha intonato la rituale preghiera per omaggiare la Madonna facendo piovere una pioggia di fiori sul simulacro.

Questa mattina, a precedere l’inizio della processione, era stata invece Aurora Poziello Miraglia, calata dallo storico quinto piano del palazzo della piazza per interpretare il primo angelo di quest’edizione dei festeggiamenti in onore della Madonna della Pace. Altri due “angioletti” voleranno nella giornata di sabato, quando ci sarà la seconda – e conclusiva – processione del carro lungo le strade della città di Giugliano.