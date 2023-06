Lutto a Giugliano per la morte di Francesca Gueli. La giovane madre, di soli 38 anni, è venuta a mancare nella giornata di ieri, lunedì 26 giugno. Le circostanza della prematura scomparsa non sono state rese note dalla famiglia. È molto probabile che la donna lottasse contro una malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Giugliano piange una giovane madre, Francesca muore a 38 anni

La notizia della morte di Francesca ha fatto immediatamente il giro della città e del web. Sui social sono comparsi diversi messagli di cordoglio. Francesca lascia il marito Salvatore e due bimbe piccole. I funerali saranno celebrati nella chiesa Madonna delle Grazie a Giugliano lunedì 26 giugno alle ore 17.