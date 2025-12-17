Giugliano è in lutto per la scomparsa di Luigi Gargiulo, storico appartenente alla Polizia Municipale, dove ha prestato servizio per circa trent’anni con impegno e dedizione.

Giugliano piange Luigi Gargiulo, storico agente della Polizia Municipale

Punto di riferimento per colleghi e cittadini, Gargiulo ha legato gran parte della sua vita professionale al comando della municipale giuglianese, contribuendo con serietà e senso del dovere alla sicurezza e al controllo del territorio. Nel 2021 era stato costretto a lasciare il servizio a causa di una grave malattia. Nella notte è venuto a mancare presso l’ospedale di Giugliano, suscitando profondo cordoglio in tutta la comunità.

Lascia la moglie Anna Sequino e i figli Antonio e Maria. Antonio è maresciallo della Guardia di Finanza in servizio a Gaeta. I funerali si svolgeranno giovedì 18 dicembre 2025 alle ore 11, nella parrocchia di San Pio X a Giugliano, dove amici, colleghi e cittadini potranno dare l’ultimo saluto.