Paura ieri sera, giovedì 23 ottobre, a Giugliano, dove due auto e uno scooter sono stati avvolti dalle fiamme in via Aristide Gabelli, traversa di via Colonne, al confine con Melito. L’incendio è divampato in tarda serata, in un’area privata dove i veicoli erano parcheggiati.

Giugliano, paura nella notte: due auto e uno scooter in fiamme

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano e i Vigili del Fuoco, che hanno domato il rogo evitando che le fiamme si estendessero alle abitazioni vicine. Secondo le prime verifiche, i mezzi sarebbero riconducibili alla stessa famiglia. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica e la matrice dell’episodio. Non si esclude, al momento, la pista dolosa.