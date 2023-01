E’ un inizio anno cruciale per la politica giuglianese. Dopo l’azzeramento della giunta per Nicola Pirozzi questi sono i giorni in cui trovare una quadra e comporre il nuovo esecutivo.

I papabili assessori a Giugliano

Il sindaco aveva fatto sapere di voler chiudere il cerchio per la fine delle festività natalizie. Al momento quelli che circolano sono solo rumors. Pirozzi deve infatti incontrare i partiti e valutare le loro proposte. L’ipotesi è che la nuova giunta sarà tecnico politica. Alcuni dei nomi che circolano tra le possibili new entry sono quelli del generale dei carabinieri Cortellessa, a cui solo poco tempo fa è stata anche data la cittadinanza onoraria di Giugliano, dell’ex esponente di Forza Italia Alfonso Sequino che solo da poco è passato in Centro democratico, quindi nel centrosinistra, che in consiglio è rappresentato da Francesco Di Domenico. Altri nomi tra i papabili assessori sono quelli di Gennaro Di Gennaro, Cristofaro Tartarone e Ilaria Fasano. Dovrebbero essere riconfermati Pietro Di Girolamo, Marilisa Taglialatela Scafati. In bilico Francesco Mallardo mentre non dovrebbero rientrare Cozzolino, Savarese, Limatola e Di Fiore. Da capire il ruolo del centrodestra in questa partita quale sarà, visto anche l’abbandono di Giuseppe Pietro Maisto in consiglio.