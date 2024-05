Dopo il Comitato in Prefettura, convocato lunedì per discutere del problema dei furti in fascia costiera e dei roghi tossici, in cui si erano stati annunciati più controlli da parte del Prefetto di Napoli, arriva un primo segnale. Questa mattina, infatti, è stato eseguito un blitz nel campo rom di via Carrafiello.

Giugliano, stamane blitz al campo rom di via Carrafiello dopo il Comitato in Prefettura

Ad eseguirlo gli uomini e le donne del Commissariato “Giugliano-Villaricca”, sotto la guida del primo dirigente Marcello Castello, con il supporto della Polizia Municipale e l’Esercito. L’operazione mira a scoprire eventuali allacci abusivi, sversamenti illeciti di rifiuti e altre irregolarità nell’insediamento. E, infatti, stando alle primissime informazioni, sono state sequestrate diverse auto e rimossi diversi cumuli di rifiuti insieme agli operai della ditta comunale Teknoservice. Il bilancio del blitz verrà reso noto, si apprende, nel pomeriggio quando i controlli saranno giunti al termine.

L’ultima operazione

L’ultimo blitz nel campo di via Carrafiello risale alla fine del mese di gennaio, quando il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, aveva comunicato un immediato intervento delle forze dell’ordine nell’insediamento, a margine del comitato per l’ordine e la sicurezza che si era tenuto una settimana prima al Municipio di Corso Campano, convocato subito dopo la tragedia di Michelle, la bimba di 6 anni morta dopo aver toccato alcuni cavi elettrici scoperti nel campo.

Anche in quella circostanza, gli interventi si erano concentrati sulla messa in sicurezza degli allacci abusivi. Durante i controlli, era stato individuato anche un attacco abusivo alla rete idrica pubblica, poi disattivato.