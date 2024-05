Polizia giudiziaria della Procura di Napoli Nord, Arpac e Guardia Costiera di Pozzuoli e Mondragone in campo per i controlli ambientali. Nel mirino tre attività industriali della zona Asi di Giugliano: due carpenterie specializzate con reparto verniciatura e un’azienda di zincatura industriale. Denunciati tre imprenditori.

Giugliano, sversamento illecito di reflui industriali: sotto chiave tre aziende. Tre denunce

Alla luce degli ultimi episodi di inquinamento documentati nel territorio di Giugliano, la Procura ha deciso di contrare la sua attenzione aa svolgere indagini e accertamenti presso il depuratore di Cuma, nonché presso le aree industriali dell’hinterland. I controlli hanno reso necessaria l’esecuzione di campionamenti, al fine di poter meglio definire l’origine delle alterazioni dei parametri ambientali.

All’esito dei controlli, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per rilevanti violazioni ambientali, tra cui immissioni in atmosfera non autorizzate o fuori norma, cattiva gestione del ciclo dei rifiuti pericolosi e illecito smaltimento di reflui industriali pericolosi.

Il bilancio finale conta il sequestro preventivo di tre aziende, già convalidato dal Gip. Sotto chiave l’area con l’impianto di produzione di circa 5000 metri quadri. Contestati illeciti amministrativi per circa 40.000€.