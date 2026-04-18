Logoteleclubitalia

Rapina in banca a Napoli, tunnel scavato a mano e a rischio frana: “Banditi esperti, settimane di preparazione”

Rapina in banca a Napoli, tunnel scavato a mano e a rischio frana: “Banditi esperti, settimane di preparazione”

Non una fuga improvvisata, ma un’opera studiata nei minimi dettagli, scavata centimetro dopo centimetro nel cuore della città. È il retroscena inquietante della rapina alla filiale Credit Agricole di Napoli, dove i banditi sono riusciti a dileguarsi attraverso un tunnel sotterraneo lungo circa 12 metri, realizzato interamente a mano in un terreno ad alto rischio frana.

Rapina in banca a Napoli, tunnel scavato a mano e a rischio frana: “Banditi esperti, settimane di preparazione”

Un lavoro che, secondo il geologo Gianluca Minin – consulente impegnato nelle indagini – avrebbe richiesto settimane di preparazione e competenze specifiche. “Gente esperta, capace di orientarsi e di operare in condizioni difficili”, è la valutazione tecnica emersa dopo i primi rilievi effettuati nel cunicolo, alto tra i 70 e i 90 centimetri.

Sabato mattina i carabinieri del Nucleo Investigativo della compagnia Napoli Vomero, insieme a tecnici della municipalizzata Abc e a speleologi, hanno effettuato un sopralluogo approfondito. Lo stesso Minin si è calato nel tunnel, contribuendo alla realizzazione di una ricostruzione in 3D del percorso sotterraneo. “Abbiamo individuato le aree di scavo – ha spiegato – e posso dire che i lavori sono stati eseguiti anche a distanza significativa dal punto di accesso”.

L’ipotesi investigativa è quella di un gruppo strutturato: una squadra avrebbe curato lo scavo del passaggio, lasciando poi ad altri l’esecuzione materiale della rapina. I banditi entrati in azione sarebbero almeno cinque. Intanto proseguono gli accertamenti anche sul bottino. Non tutti i circa 40 titolari delle cassette di sicurezza forzate si sono ancora presentati in filiale, rendendo difficile una stima precisa della refurtiva. Decisive, però, le immagini delle telecamere interne: in un video si vedono tre uomini entrare come normali clienti, mentre in un secondo uno di loro blocca la porta antipanico con una spranga di ferro, dando il via all’azione.

Banner Union2 Sito

Continua a leggere

Ti potrebbe interessare

Guarda la diretta
Guarda la diretta
Torna in alto