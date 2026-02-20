Operazione all’alba a Casal di Principe, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto due uomini del posto, ritenuti responsabili, a vario titolo, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma clandestina.

Blitz antidroga a Casal di Principe: due arresti da parte dei carabinieri. Trovate anche armi e munizioni

I militari dell’Arma, anche con l’impiego di auto civetta, hanno monitorato i movimenti dei due indagati, le cui abitazioni risultano situate una di fronte all’altra. Nel corso della notte, i Carabinieri hanno notato un sospetto andirivieni di persone e veicoli, nonché ripetuti spostamenti tra le due case. Poco dopo l’1:30, al rientro di uno dei due a bordo di un’auto, i militari dell’Arma sono intervenuti a sorpresa all’interno del cortile dell’abitazione, procedendo ai controlli e alle perquisizioni.

A carico di un 47enne, già noto alle forze dell’ordine, la perquisizione personale e domiciliare ha consentito di rinvenire circa 19 grammi di hashish suddivisi in 13 dosi, un bilancino elettronico di precisione con residui di sostanza resinosa, oltre a denaro contante in banconote di piccolo taglio per oltre 1.100 euro complessivi. Nel corso del controllo è stata inoltre rinvenuta una pistola a salve e un tirapugni, sottoposti a sequestro unitamente alla sostanza stupefacente, al denaro e ai telefoni cellulari in uso all’indagato.

Trovate anche armi e munizioni

Le operazioni sono state estese anche all’abitazione del secondo uomo, 34enne, anch’egli residente in zona. All’interno della camera da letto, i Carabinieri hanno rinvenuto sei panetti di hashish per un peso complessivo di circa 600 grammi, ulteriori 100 grammi della stessa sostanza, nonché oltre 30 grammi di cocaina suddivisa in involucri.

Nello stesso armadio è stata trovata una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa, completa di caricatore con sei colpi inseriti e ulteriori 25 munizioni dello stesso calibro, oltre a somme di denaro in contanti per oltre 1.200 euro, occultate insieme alla droga. L’arma e il munizionamento sono stati immediatamente sequestrati, così come le sostanze stupefacenti e il denaro ritenuto provento dell’attività illecita. Entrambi dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al 34enne sono state inoltre contestate le ipotesi di reato connesse alla detenzione illegale di arma alterata e ricettazione.