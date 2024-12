Giugliano. Parco nuovo mondo, il grido d’allarme dei residenti: “Comune di Napoli intervenga”

Era il 12 agosto quando per la prima volta siamo stati con le nostre telecamere nel Parco nuovo mondo di Giugliano. Allertati dai residenti abbiamo denunciato lo stato di degrado e pericolo in cui vivono ben 80 famiglie. In questi 4 mesi, dopo la nostra denuncia, sono intervenuti vigili del fuoco, agenti della municipale per verificare lo stato delle abitazioni. Ma ciò che manca è ancora l’intervento del Comune di Napoli, proprietario di queste case popolari. A distanza di 4 mesi siamo ritornati sul posto, in via Marinone, nel quartiere di Casacelle. La condizione degli stabili è ancora più critica.

Calcinacci che crollano, muffa all’interno delle abitazioni, bagni inutilizzabili, asfalto distrutto, infiltrazioni, intonaco a pezzi. Con l’intervento dei vigili del fuoco sono stati interdetti alcuni balconi, bagni o terrazze.

Lo scenario è quasi da paese in guerra. La strada è costellata di voragini, i balconi sembrano reduci da un bombardamento, mattonelle che vengono giù con una lieve pressione.