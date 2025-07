Una violenta esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, ha scosso poco fa la zona di largo Benigno a Torre del Greco. L’esplosione è stata seguita dal crollo parziale di un edificio, scatenando momenti di panico tra i residenti e richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi.

Esplosione a Torre del Greco: crolla parte di un edificio in largo Benigno

Sul posto sono prontamente intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale e diverse ambulanze. Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso.

Un uomo è stato estratto vivo dalle macerie dai vigili del fuoco dopo diversi minuti di lavoro intenso e delicato. Le sue condizioni non sono ancora note, ma sarebbe cosciente al momento del recupero. Le autorità ipotizzano la presenza di altri feriti, e si sta verificando se vi siano ancora persone intrappolate sotto i detriti.

Numerosi residenti della zona, ancora sotto shock, sono stati evacuati a scopo precauzionale. I tecnici dei vigili del fuoco stanno effettuando verifiche sulla stabilità della struttura e delle palazzine adiacenti.

La Procura di Torre Annunziata è stata informata dell’accaduto e ha avviato un’indagine per chiarire le cause dell’esplosione. Al momento, la pista più accreditata resta quella di una fuga di gas, ma non si escludono altre ipotesi. L’intera area è stata transennata e messa in sicurezza.