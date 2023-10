Giugliano, panchina dedicata a Maradona imbrattata: identificato il responsabile 

Indagine lampo da parte degli agenti della Polizia Municipale di Giugliano che in poco tempo sono riusciti a identificare l’incivile che ha vandalizzato una delle 14 panchine letterarie installate su tutto il territorio pochi giorni fa.

Giugliano, panchina di Maradona imbrattata: identificato il responsabile

La panchina finita nel “mirino” dei vandali è quella azzurra, dedicata a Diego Armando Maradona in via Epitaffio, davanti all’ingresso del settore “ospiti” dello stadio De Cristofaro. Le immagini che raffigurano el Pibe de oro sono state deturpate con vernice spray di colore bianco.

Le telecamera del sistema di videosorveglianza cittadino hanno ripreso tutta la scena. I caschi bianchi, con l’aiuto dell’occhio elettronico, sono riusciti a ricostruire i vari spostamenti dell’uomo, tra via Epitaffio e via Pigna. Col sistema in breve si è risaliti alla targa ed al veicolo. Si tratta di una Smart cabrio grigia guidata da un giovane.