Giugliano. Sono più di quaranta gli appartamenti del condominio “La Rinascita” raggiunti, questa mattina, da una notifica di sgombero a Giugliano. Il complesso di edilizia popolare si trova in via Bosco, nel quartiere Casacelle.

Giugliano, ordinanza di sgombero per oltre 40 appartamenti in via Bosco

Il provvedimento – disposto dalla Procura di Napoli Nord per consentire la messa in sicurezza degli stabili – è stato eseguito dalla Polizia di Stato, insieme alla Polizia Metropolitana. Gli edifici in questione sono tre palazzine (le scale A, B e C), ciascuna da sette piani con due appartamenti per piano per un totale di 42 abitazioni.

Dopo la notifica di sgombero a tutti gli occupanti, gli appartamenti dovranno essere liberati entro 20 giorni. Se per la fine del mese i residenti non dovessero lasciare gli alloggi popolari, allora verranno collocati in alcune strutture.