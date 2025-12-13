Bastano pochi secondi, una manovra di routine, il rumore metallico di un mezzo che si muove all’indietro. Poi il silenzio. Un pomeriggio di lavoro si è trasformato in tragedia nel sito di stoccaggio delle ecoballe di Taverna del Re, tra Giugliano e Villa Literno, dove ha perso la vita Nicola Garofalo, operaio di 63 anni, originario di San Cipriano d’Aversa, ma residente a Casapesenna.

Giugliano, operaio morto a Taverna del Re: fatale retromarcia di un muletto guidato da un collega

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio poco dopo le 17. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, l’uomo sarebbe stato travolto da un muletto impegnato in una manovra di retromarcia tra le piazzole dell’impianto. Stando alle prime informazioni, il conducente del mezzo – un altro operaio – potrebbe non essersi accorto della presenza della vittima mentre effettuava la manovra. Il mezzo lo avrebbe colpito in pieno, senza lasciargli scampo: l’impatto è stato violentissimo e Nicola Garofalo sarebbe morto sul colpo. L’uomo, sposato e padre di due figli, in passato svolgeva il lavoro di meccanico e da qualche tempo era impiegato nel sito di stoccaggio. Le indagini dovranno chiarire perché la vittima si trovasse lì, cosa abbia provocato l’incidente, e se fossero state correttamente rispettate le procedure di sicurezza. Al momento, tra le ipotesi di reato al vaglio degli investigatori, non si escluderebbe l’omicidio colposo, che verrà valutato alla luce degli accertamenti tecnici e delle eventuali responsabilità.

I soccorsi e le indagini

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L’area è stata immediatamente messa in sicurezza in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. Gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, mentre gli ispettori dell’Ispettorato del Lavoro stanno verificando eventuali criticità. Gli inquirenti stanno inoltre raccogliendo testimonianze e analizzando le eventuali immagini di videosorveglianza per chiarire gli ultimi istanti di vita dell’operaio e accertare se l’incidente potesse essere evitato.