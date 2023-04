Ancora un incidente sul lavoro si registra in provincia di Napoli. Stavolta è successo a Giugliano, dove un operaio di 69 anni è precipitato da un’impalcatura, per cause ancora in fase di accertamento, mentre era impegnato nei lavori di costruzione di un immobile in via Epitaffio, a ridosso del Corso Campano.

Giugliano, operaio 69enne precipita da un’impalcatura: è grave

I fatti nel primo pomeriggio di oggi, 21 aprile, intorno alle 14 e 30. L‘uomo è caduto da un’altezza di 4 metri. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito all’ospedale di Pozzuoli, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

In via Epitaffio sono accorsi anche il personale dell’Asl e i Carabinieri della locale compagnia, guidati dal capitano Matteo Alborghetti. Gli uomini della Benemerita hanno eseguito gli accertamenti del caso e sequestrato una parte del cantiere interessato dai lavori. I militari sono al lavoro per chiarire dinamica e per accertare che siano state rispettate tutte le norme di sicurezza.