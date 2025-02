Continua l’azione di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico a Giugliano. Come riportato da TerraNostraNews, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha firmato tre nuove interdittive antimafia nei confronti di altrettante aziende con sede nella Terza città della Campania, attive nei settori della ristorazione e dell’automotive. I provvedimenti riguardano la FG CARS, il Naple Cafè e la Naplè Cafè srl.

Giugliano, nuove interdittive antimafia: tre aziende colpite da provvedimento della Prefettura

Le interdittive antimafia, è bene precisarlo, sono misure di natura amministrativa che non hanno rilevanza penale diretta, ma servono a prevenire eventuali condizionamenti da parte della criminalità organizzata in determinate attività economiche. Le aziende coinvolte hanno la possibilità di impugnare il provvedimento davanti al TAR e, in seconda istanza, al Consiglio di Stato. Negli ultimi anni, il numero delle interdittive emesse dalla Prefettura è aumentato significativamente, segnale di un’intensificazione dei controlli per arginare il rischio di infiltrazioni mafiose nel territorio.