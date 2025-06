Cinque aziende colpite da interdittive antimafia. È la proceduta avviata nei giorni scorsi dal Prefetto di Napoli Michele Di Bari con il supporto delle forze dell’ordine e della Divisione Investigativa Antimafia.

Scatta interdittiva antimafia per 5 ditte tra Giugliano, Villaricca, Napoli e Arzano

Si tratta di ditte – operanti nei settori della ristorazione e bar, delle costruzioni, del commercio all’ingrosso di vernici e di prodotti per edilizia e dei servizi di pulizia, custodia, guardiania, giardinaggio e parcheggio – con sedi nei comuni di Napoli, Villaricca, Arzano e Giugliano in Campania.

Prosegue il lavoro messo in campo presso la Prefettura per fornire un valido contrasto all’inquinamento dell’economia sana da parte delle imprese strumentalizzate o condizionate dalla criminalità organizzata, nonché un significativo contributo per la salvaguardia dell’ordine pubblico economico, la tutela della libera concorrenza fra le imprese e il buon andamento della Pubblica Amministrazione.