Giugliano, nella notte topi d’auto in azione: rubata una macchina e vandalizzati diversi veicoli

Di nuovo emergenza furti d’auto a Giugliano. Nella serata di ieri una banda è probabilmente entrata in azione puntando a diverse macchine parcheggiate in strada tra via Dante Alighieri e via San Vito. Una Opel Crossland è stata rubata nei pressi del Parco Carola, a due passi da via Licoda. Nella stessa zona un’altra macchina, un’Alfa Romeo Giulietta, è stata danneggiata: il finestrino è stato infranto, probabilmente in un tentativo di furto o per asportare oggetti presenti nell’abitacolo.

Altri raid sono stati consumati anche in zona San Vito, sempre nella fascia oraria serale, tra le 22 e le 23, circostanza che spinge a ipotizzare l’esistenza di una “ronda” criminale organizzata da due o tre malviventi a caccia di auto da rubare. Sugli episodi indagano i carabinieri della Compagnia di Giugliano, a cui i proprietari dei veicoli hanno sporto denuncia. Non è la prima volta che il centro di Giugliano finisce nel mirino dei topi d’auto. I quartieri al confine con Mugnano, Villaricca e Melito sono spesso oggetto di scorribande criminali.