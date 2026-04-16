Giugliano, apre il nuovo punto vendita “Sweet Chocolate” della pastry chef Maria De Vito

Giugliano. Il panorama dell’alta pasticceria campana si arricchisce di una nuova, imperdibile destinazione gourmet. Sabato 25 aprile 2026, alle ore 19,30, la pastry chef Maria De Vito aprirà ufficialmente le porte del nuovo punto vendita del laboratorio Sweet Chocolate, sito in via San Vito.
Dopo il successo del laboratorio artigianale, Sweet Chocolate evolve in uno spazio dedicato all’esperienza sensoriale, dove la pasticceria moderna e della tradizione diventano protagoniste. Il nuovo store nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini di tutta l’area nord e agli amanti del gusto un luogo dove la tradizione tecnica incontra l’innovazione estetica. “Questo progetto è il coronamento di un sogno e di anni di ricerca costante sulle materie prime,” dichiara la pastry chef Maria De Vito. “Volevo che Sweet Chocolate avesse una ‘casa’ dove il cliente potesse sentirsi accolto e dove ogni dolce potesse raccontare una storia di passione e rigore.”