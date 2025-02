Giugliano nel limbo: primi nomi per possibili candidati sindaco ma incombe lo scioglimento

È in balia degli eventi la politica a Giugliano. Tra le dimissioni e la nomina della commissione d’accesso il futuro è molto incerto. E per questo partiti ed esponenti politici non sanno qual è la strada da seguire.

Giugliano, futuro incerto: primi nomi per possibili candidati sindaco ma incombe lo scioglimento

Nei prossimi giorni uscirà l’elenco dei comuni al voto questa primavera e dovrebbe esserci appunto proprio Giugliano a seguito delle dimissioni dei 19 consiglieri comunali. Quindi la politica deve organizzarsi a strettissimo giro con candidati sindaco e liste che tra aprile e maggio dovranno essere presentate. Tutto con la spada di Damocle di un ipotetico scioglimento per infiltrazioni mafiose.

Intanto il commissario prefettizio Valente, che guiderà il comune proprio fino alla tornata elettorale, sta già lavorando in diversi ambiti dell’ente e ha rescisso alcuni contratti di funzionari che erano a carattere fiduciario nell’amministrazione Pirozzi.

Primi rumors sui candidati sindaco

Intanto iniziano i primi rumors tra i papabili candidati sindaco. Nel centrosinistra dovrebbe esserci la ricandidatura di Nicola Pirozzi come aveva annunciato subito dopo la fine della sua amministrazione. Nel centrodestra, invece, ci sarebbe chi avrebbe chiesto un ritorno dell’ex sindaco Giovanni Pianese.

C’è poi una parte di società civile che starebbe lavorando per la discesa in campo dell’avvocato e ambientalista Raffaele Pacilio. Al momento si tratta solo di indiscrezioni tra addetti ai lavori ma almeno fino a che non ci sarà la certezza delle elezioni in primavera non potrà ufficialmente partire la campagna elettorale.