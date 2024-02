Non trovano pace i commercianti della fascia costiera giuglianese. L’altra notte i malviventi sono entrati in azione nel bar “Explosion” di Lago Patria. A filmare le fasi del raid le telecamere di videosorveglianza.

Giugliano, negozi della fascia costiera sotto assedio: questa notte raid a Lago Patria

Nel video si vedono due ladri penetrare nel locale sfruttando un accesso guadagnato dalla coppia forzando la saracinesca. Una volta dentro, uno dei due porta via il registratore di cassa contenente danaro contante mentre l’altro resta all’esterno a fare da palo. Successivamente, nel giro di pochi minuti, entrambi fanno perdere le proprie tracce.

Altro raid due settimane fa

Si tratta del secondo furto subito da un lounge bar nel giro di poche settimane. Il 31 gennaio, scorso, infatti, una banda composta da cinque persone fece irruzione all’alba nell’attività commerciale. Si tratta di un’esplosione di microcriminalità che non risparmia neanche le abitazioni private, oggetto di furti e incursioni notturne. Sull’emergenza ha acceso i riflettori anche il parlamentare Francesco Emilio Borrelli.

“Abbiamo allertato le forze dell’ordine sul fenomeno chiedendo massima allerta – commenta Borrelli -. Lago Patria non è certo l’unico posto ad esser in balia di ladri e delinquenti, sono troppe le zone dove i controlli latitano permettendo così il proliferare della criminalità. Così poi chi abita e lavora in certi territori decide, anche giustamente, di andare via, di chiudere bottega, come nel caso dell’imprenditore di Barra a cui abbiamo portato il nostro sostegno. Ma il vero sostegno lo deve dare lo Stato mettendo fine a questo scempio. La sicurezza ora è un vano e sbiadito miraggio. Deve tornare ad essere una solida realtà”.