Continua l’ondata di furti che si sta consumando nel giuglianese. Questa notte anche il bar One Day, in via Lago Patria, è entrato nel mirino di un gruppo di malviventi, di cui si sono perse le tracce.

Lago Patria, raid notturno al bar “One Day”: fascia costiera sotto attacco criminale

Cinque balordi sono entrati in azione all’alba, verso le 6. Dopo aver scassinato l’ingresso, penetrano all’interno dell’attività per portare poco o nulla. A documentare le fasi del raid le immagini delle telecamere di videosorveglianza. I ladri avevano il volto coperto.

Non si tratta dell’unico assalto criminale registrato in in zona nelle ultime settimane. Dopo la Grafferia a Licola e Casa Cucina, a via Ripuaria a Varcaturo, anche le abitazioni private infatti sono teatro di raid continui, come testimoniato dalla nota influencer Roberta Ascione.

I cittadini si sono mobilitati in autonomia per difendersi da ladri e rapinatori dinanzi al numero esiguo delle forze dell’ordine presenti. Tra le soluzioni il gruppo WhatsApp “Ad occhi aperti” e la gestione di “ronde” vere e proprie che perlustrano la zona. In preda alla disperazione, i residenti hanno scritto un lettera al al prefetto Michele di Bari per ottenere attenzione e un maggiore controllo del territorio.

Lo sfogo dei cittadini

Basta sfogliare le pagine social o le conversazioni WhatsApp di gruppo per intercettare il disagio di chi vive in fascia costiera: “È impensabile vivere facendo i turni la notte restando svegli con la speranza che nessuno entri in casa”. E ancora: “Siamo stati chiusi all’interno di una stanza mentre i ladri ci derubavano. Un vero choc soprattutto quando in casa vi sono bambini“.