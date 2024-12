Giugliano, movida fuori controllo: in un mese tre ragazze investite e un 13enne accoltellato

Ancora movida fuori controllo nel centro di Giugliano. Sono sempre di più gli episodi di violenza e inciviltà registrate nelle serate cittadine. L’ultimo caso riguarda la 15enne investita da una minicar, ora ricoverata in prognosi riservata in ospedale. Ma non è l’unico. Poco più di un mese fa, uno scooter in via Roma in piena corsa investì due ragazze.

Giugliano, movida fuori controllo: ragazzine investite e giovanissimi accoltellati

Anche in questo caso le due malcapitate finirono in ospedale. L’episodio che più di tutti ha gettato la città nello sconforto e nella paura è stato però l’accoltellamento di un 13enne nei campetti alle spalle di Piazza Gramsci ad opera di un bambino di 10 anni. Una storia che ha portato Giugliano alla ribalta delle cronache nazionali.

Da quel momento il fenomeno non si è placato, dando l’impressione di una città completamente fuori controllo e senza il presidio di forze dell’ordine. Una situazione che preoccupa non solo cittadini e frequentatori delle attività di ristorazione e ricreative del centro, ma anche tanti genitori. Protagonisti di questi episodi giovanissimi anche e soprattutto al di sotto dei 18 anni.