GIUGLIANO. E’ morto Gennaro Catuogno, alias o’ scoiattolo. L’uomo, 65 anni, era ritenuto a capo dell’ala scissionista del clan Mallardo. Il decesso due giorni fa.

A Catuogno erano stati concessi gli arresti domiciliari proprio a causa di problemi di salute. Era affetto da una grave malattia che lo ha finito proprio nelle ultime 48 ore. L’ex ras del clan aveva una condanna per 416 bis, associazione di tipo mafioso, che aveva iniziato a scontare in carcere e poi ai domiciliari. Catuogno era stato arrestato a seguito di un blitz proprio contro la fazione scissionista del clan Mallardo, anche detta delle Palazzine Ina casa.

Il 65enne scampò nel 2016 anche ad un agguato riparandosi dietro la porta in ferro massiccio di un circolo ricreativo in via Montessori. Furono mesi difficili in cui l’ala scissionista tentò la scalata del clan e di concentrare nelle loro mani nuovi business.