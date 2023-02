Sconfitta per i tigrotti oggi al Partenio di Avellino contro il Monterosi Tuscia. Il match termina 0-2.

Giugliano-Monterosi Tuscia

Il Monterosi torna a vincere e lo fa con una clamorosa parata al 94′ del centrocampista Parlati, che prende il posto tra i pali dopo il rosso ad Alia e para il calcio di rigore a favore del Giugliano.

Amarezza per i tigrotti. Il direttore Sportivo Antonio Amodio al termine della gara ha così commentato: “Partita fuori da ogni logica, alla squadra non va rimproverato nulla. Questa squadra non va criticata, va sostenuta e la nostra proprietà per la serietà e i sacrifici va difesa sempre”.