Un’infermiera del Pronto Soccorso dell’ospedale “San Giuliano” di Giugliano in Campania è stata aggredita mentre prestava assistenza a un’anziana appena arrivata davanti alla struttura sanitaria. Per l’episodio i carabinieri hanno arrestato una donna di 54 anni, già nota alle forze dell’ordine.

Giugliano, infermiera aggredita al Pronto Soccorso: arrestata una 54enne

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’infermiera, impegnata al triage, sarebbe uscita dal Pronto Soccorso dopo aver sentito il clacson di un’auto appena giunta davanti all’ospedale. All’interno della vettura si trovava un’anziana che necessitava di assistenza.

Mentre la sanitaria stava prestando i primi soccorsi alla donna, sarebbe stata raggiunta alle spalle dalla 54enne e colpita con pugni e schiaffi alla schiena. L’aggressione, secondo la ricostruzione, sarebbe avvenuta con l’intento di accelerare i tempi dell’assistenza. Nonostante i colpi ricevuti, l’infermiera è riuscita a condurre l’anziana all’interno del Pronto Soccorso e ad affidarla alle cure del personale sanitario. Subito dopo è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Giugliano, che hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto e arrestato la 54enne. La donna dovrà rispondere di lesioni personali ai danni di personale sanitario. Dopo l’arresto, la 54enne è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.