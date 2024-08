Saranno celebrati nella mattinata di domani, giovedì 29 agosto, i funerali di Michelle Volpe, la bimba di 8 anni morta nell’incidente stradale in via Domitiana, nel territorio di Giugliano.

Giugliano, Michelle morta nell’incidente con la Smart: domani i funerali a Qualiano

La piccola viaggiava a bordo di una Smart forTwo insieme alla mamma, il compagno e la sorella quando, per cause in fase di accertamento, l’auto si è ribaltata. La piccola è morta sul colpo. Alla guida dell’auto c’era il compagno della donna, Francesco D’Alterio, 47 anni, arrestato per omicidio stradale. L’uomo viaggiava senza patente mentre l’auto era senza copertura assicurativa.

La salma della piccola è stata sottoposta ad autopsia. Domani sarà il giorno dell’ultimo saluto nella chiesa dell’Immacolata a Qualiano, provincia dove Michelle insieme alla mamma e la sorella.