Viaggiavano senza patente e senza assicurazione, con la bimba di 8 anni in braccio alla madre sul sedile passeggero e la sorella maggiore, di 16 anni, nel bagagliaio. È quanto emerge dall’incidente avvenuto questa mattina in via Domitiana, all’altezza del civico 99, nel territorio di Giugliano, dove una Smart Fortwo con a bordo una famiglia di Secondigliano si è ribaltata causando la morte della bambina e il ferimento dei suoi familiari.

Giugliano, bimba morta nell’incidente: conducente senza patente e assicurazione

L’impatto è stato fatale per la piccola di 8 anni, che ha perso la vita sul colpo. La sorella maggiore è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Pozzuoli con sospette fratture, mentre la madre è sotto osservazione nello stesso nosocomio. L’uomo, compagno della donna, era alla guida dell’auto ed ha riportato solo lievi escoriazioni.

Le indagini dei Carabinieri della compagnia di Giugliano hanno rivelato che il veicolo, un modello a due posti, era privo di assicurazione e che il conducente guidava senza patente. Inoltre, il trasporto delle persone non era conforme alle norme di sicurezza: la bimba di 8 anni era seduta in braccio alla madre mentre la 16enne era sistemata nel bagagliaio.

I soccorsi

I primi soccorsi sono stati prestati da passanti che hanno tentato di aiutare la famiglia prima dell’arrivo del personale del 118, ma per la bambina non c’è stato nulla da fare. Non si esclude che una manovra azzardata, l’alta velocità o proprio il sovraccarico di un’auto progettata per due persone, ma utilizzata da quattro, possano aver causato il ribaltamento del veicolo.

La coppia non era sposata: lui, 47 anni e residente a Secondigliano, aveva una relazione stabile con lei, 37 anni, madre di due figlie avute da una precedente relazione.

L’autopsia

La salma della piccola sarà sottoposta ad autopsia per determinare con precisione le cause del decesso. Le indagini sono tuttora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità da parte del conducente.

(immagine di archivio)