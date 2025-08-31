Giugliano, medico aggredito da un paziente che stava visitando: denunciato 28enne

Un medico del pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano è stato aggredito nella notte da un paziente che stava assistendo dopo un incidente stradale. L’episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte, quando i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia sono intervenuti a seguito della segnalazione.

Secondo i primi accertamenti, un 28enne avrebbe prima minacciato e poi colpito il professionista, che ha riportato lesioni giudicate guaribili in tre giorni. Il giovane è stato denunciato per lesioni a personale sanitario.