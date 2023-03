Giugliano. Nuovo volto per McMelany Beauty Lab, il centro estetico con tanti servizi dedicati al benessere, finora ubicato in vico Pozzo, apre da oggi i battenti della nuova sede di via Dante Alighieri a Giugliano. Per tutta la giornata di oggi, i clienti vecchi e nuovi, potranno visitare il nuovo spazio dedicato al benessere. Il taglio del nastro è previsto per le ore 20,00 in via Dante Alighieri 56.

COMUNICATO STAMPA