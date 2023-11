Giugliano, "Mc Melany Beauty Lab" amplia i servizi: ieri il taglio del nastro

Giugliano. Imprenditoria e territorio. Ha avuto luogo ieri l’opening in via Dante Alighieri di un nuovo segmento dedicato al benessere di “MC Melany Beauty Lab” a Giugliano.

“È stata una corsa contro il tempo ma in brevissimo tempo abbiamo aperto i battenti completando la nostra idea di un centro che diventi riferimento per chi vuole stare bene con se stesso e fare attività sportiva guidata da professionisti – ha dichiarato Melania Giglio – occorre ringraziare chi ha lavorato con passione a questo progetto, tra questi le aziende Pirone Invest, Europitturazioni, Pellecchia, Rongaferr, Fratelli Di Spirito, Max Pubblicità, Edilizia Mediterranea e per la fornitura dei macchinari Beauty Deep e Beautech Cosmetici”.