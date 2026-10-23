Ancora un episodio di violenza ai danni del personale sanitario a Giugliano. Questa mattina, 23 ottobre, come anticipa la pagina “Nessuno Tocchi Ippocrate”, un medico in servizio presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giuliano è stato aggredito fisicamente da un paziente all’interno della struttura sanitaria.

Giugliano, mattinata di violenza al pronto soccorso: medico picchiato da pregiudicato

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore — un uomo che, a quanto si apprende, avrebbe precedenti penali — avrebbe scagliato la propria violenza contro il sanitario per motivi ancora in corso di accertamento.

Scattato immediatamente l’allarme, sul posto sono intervenute tempestivamente le forze dell’ordine. Le forze dell’ordine giunte presso il presidio ospedaliero sono riusciti a bloccare l’uomo e a riportare la situazione sotto controllo, evitando che le conseguenze potessero essere ancora più gravi.

L’aggressore si trova al momento a disposizione delle autorità per i rilievi e i provvedimenti del caso, mentre si valutano le condizioni di salute del medico colpito. L’episodio riaccende ancora una volta i riflettori sul tema della sicurezza dei medici e degli operatori sanitari nei presidi di frontiera. Risale allo scorso agosto l’aggressione ai danni di un’infermiera, sempre all’ospedale San Giuliano.