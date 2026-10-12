Il Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli scenario di violenza stanotte. I parenti di un 17enne, ricoverato a seguito di un incidente stradale, avrebbero aggredito fisicamente un infermiere e una guardia giurata.

Napoli, notte di violenza al Cardarelli: aggrediti infermiere e guardia giurata

Secondo le prime ricostruzioni pare che il primo abbia riportato un grave trauma testicolare a seguito di svariati colpi ricevuti, mentre l’altro starebbe facendo i conti con danni a un braccio e a una gamba. Entrambi sono sotto osservazione al momento.

Tutto sarebbe iniziato all’arrivo del giovane ferito nel nosocomio. Per cause ancora da chiarire, il clima tra i familiari sarebbe degenerato in pochi istanti. Compresa la situazione, l’infermiere e la guardia giurata avrebbero provato senza successo a sedare gli animi e a riportare la calma nel Pronto Soccorso. I parenti del 17enne, a quel punto, si sarebbero scagliati con violenza contro i due malcapitati.

Le reazioni: “Basta violenza negli ospedali napoletani”

Sull’episodio si è espresso il segretario generale della Cisl Funzione Pubblica di Napoli Nino Matteo: “Basta – ha dichiarato – con queste ripetute violenze. Dopo l’ospedale del Mare, il Pellegrini, ora il Cardarelli. E’ una spirale che non si ferma se non vengono adottate misure efficaci per chi lavora a vario titolo per salvare vite”. La richiesta è chiara: “A questo punto è necessario proteggere questi nosocomi con una pattuglia dell’esercito in servizio 24 ore su 24”, ha consluso.

L’aggressione ai due uomini è stata ripresa anche dalla pagina Facebook “Nessuno tocchi Ippocrate”: “All’Asl Napoli 1, ventesima aggressione del 2026, per un totale di 33 aggressioni tra Asl Napoli 1 e Asl Napoli 2 dall’inizio dell’anno”, si legge.