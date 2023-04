Sono state approvate ieri durante il consiglio comunale le tariffe Imu, Tari e Irpef a Giugliano. Nessun cambiamento rispetto allo scorso anno: le aliquote restano sempre al massimo per i cittadini giuglianesi. Diverse le annotazioni di carattere politico che sono state fatte in aula.

L’assessore Tartarone ha annunciato l’ingresso in Azione dicendo che sarà da impulso all’attività della maggioranza. Ma con questa scelta politica i Repubblicani hanno perso pezzi. Mary Vitiello, infatti, consigliera di maggioranza eletta proprio tra le fila dei Repubblicani ha chiarito che Tartarone non è più un suo rappresentante in giunta e che valuterà di volta in volta quali provvedimenti votare e quali no. Segno questo che si sarebbero politicamente dissolti i rapporti anche con Raffaele Vitiello, che è trasmigrato in Azione, animatore della lista dei Repubblicani, nonché legato da rapporti di parentela proprio alla consigliera.

Critiche sono giunta dai banchi dell’opposizione soprattutto relativamente alla Tari e ai rifiuti presenti in strada. Tariffe non adeguate rispetto ai costi che vengono pagati dai cittadini.

Il sindaco Pirozzi ha ribadito il suo impegno sul fronte rifiuti accusando gli incivili che lasciano spazzatura in strada.

L’aula ha poi approvato una mozione Pd Movimento 5 stelle per chiedere il ritiro del disegno di legge sull’autonomia differenziata.