Lui le parla e lei lo sta a sentire. Un rapporto speciale quello tra Giovanna, una cernia e Pasquale titolare di questa pescheria La Rotonda del Mare di Giugliano.

Proprio come fece il Re D’Altomonte nella celebre fiaba di Basile “Lo Pelece” cresceva una pulce, così il signor Pasquale si prende amorevolmente cura della cernia.

Da quando la notizia è circolata la cernia è diventata una vera e propria attrazione e arrivano da ogni parte della Campania per vederla e vivere il singolare rapporto tra lei e Pasquale. Presto Giovanna avrà una nuova vasca tutta per se costruita e ideata per farla stare comoda e spaziosa.