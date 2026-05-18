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Giugliano, la guida della biancovestite Rosetta compie 80 anni

Più di lei, a essere nota a fedeli e non è la sua voce. La voce che da sempre accompagna cori e preghiere della processione in onore della Madonna della Pace. Parliamo di Rosetta Cecere che ha compiuto 80 anni. Saabto dopo la santa messa la festa nel Santuario dell’Annunziata, sua seconda casa.

 

Rosetta da sempre guida cori e preghiere delle biancovestite durante la processione in onore della Madonna della Pace. Presenza fondamentale e punto di riferimento per l’associazione femminile della Vergine. Forte la sua devozione nei confronti della compatrona della città.

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