Giugliano, Leoncino nuovo coordinatore Fratelli d’Italia: “Candidato sindaco spetta a noi”

Fratelli d’Italia a Giugliano si organizza e, dopo il lavoro fatto in questi anni dal coordinatore cittadino Emanuele Bifaro, il congresso ha eletto all’unanimità Domenico Leoncino che già guarda alle prossime sfide elettorali.

I motori, dunque, sono già accesi in vista delle prossime amministrative e il partito di Giorgia Meloni non intende cedere sulla scelta del candidato sindaco, come ribadisce anche il deputato Michele Schiano.

Nel direttivo ci sono inoltre: Giuseppe Ciccarelli, Gaetano Aprovitola, Giuseppe Di Nardo, Anna Lanzaro, Tonia Liccardo, Luigi Argiuolo, Luigi Lazzaro, Raffaele Salvi, Mariano Chimenti, Marco Mazzavino.