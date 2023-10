Giugliano, lavori sulla rete idrica: quando e dove mancherà l’acqua

Rubinetti a secco per 24 ore a Giugliano per alcuni lavori di ammodernamento e potenziamento Metro Campania Nord Est e adeguamento recapito fognario delle stazioni di Melito e Giugliano. Il blocco di fornitura idrica interesserà parte del centro cittadino a partire dalle ore 18 di venerdì 13.10.2023, e fino alle ore 07:00 di sabato 14.10.2023, ed in ogni caso fino alla ultimazione dei lavori.

Giugliano, lavori sulla rete idrica: le zone in cui mancherà l’acqua

L’erogazione idrica sarà sospesa nel comune di Giugliano in Campania nelle seguenti utenze poste a ridosso delle seguenti strade nonché in zone adiacenti alle stesse:

via Appia

via Colonne e traverse

via G.B. Vico (trav Comm.to Polizia di Stato)

via San Vito e traverse (compresa l’annessa via G.D’Annunzio)

via Antica Giardini e traverse

Via Oasi Sacro Cuore e traverse

Via Gianfelice e traverse

Via Santa Caterina da Siena e traverse

Via Spazzilli e traverse

via F.Durante

via Selva Piccola

Corso Campano (tratto tra P.zza San Nicola e P.zza Annunziata)

eventuali zone limitrofe alle citate via per effetto di scompensi della pressione idraulica

I cittadini e le attività commerciali ricadenti in dette strade/zone, sono pertanto invitati a premunirsi di scorte e/o rifornimenti di emergenza.