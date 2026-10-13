Intervento della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Caserta durante un servizio di pattugliamento notturno. Recuperata e restituita al proprietario refurtiva del valore stimato di circa 2.000 euro. Sorpresi mentre erano intenti ad asportare materiale e attrezzature da lavoro all’interno di un cantiere edile a San Nicola la Strada, due uomini provenienti dal Napoletano sono stati arrestati in flagranza di reato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile.

Da Napoli a San Nicola la Strada, sorpresi a rubare materiale edile in un cantiere: arrestati

L’intervento è avvenuto nella notte scorsa, durante un servizio di pattugliamento finalizzato al controllo del territorio e alla prevenzione dei reati predatori. I militari dell’Arma sono intervenuti all’interno di un cantiere allestito per la costruzione di un edificio isolato in via De Martino, dove i due uomini si sarebbero introdotti dopo aver forzato il cancello di accesso. I Carabinieri li hanno sorpresi mentre stavano prelevando materiale edile di diversa tipologia, tra cui pedane in zinco, telai da ponteggio, traverse distanziali e vari attrezzi da lavoro.

I due arrestati, rispettivamente di 53 e 49 anni, entrambi provenienti dalla provincia di Napoli, sarebbero stati colti sul fatto prima che riuscissero ad allontanarsi con il materiale. Entrambi, secondo quanto emerso dagli accertamenti, risultano già noti alle forze dell’ordine. La refurtiva, il cui valore complessivo è stato stimato in circa 2.000 euro, è stata interamente recuperata e restituita all’avente diritto.

In attesa di giudizio

Al termine delle formalità di rito, i due uomini sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza dell’Arma, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, informata dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta, in attesa del giudizio direttissimo.