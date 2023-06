Divieto di sosta con rimozione e chiusura di via Santa Rita da Cascia a Giugliano. È quando dispone il Comandante della Polizia Municipale Luigi Maiello in un’ordinanza dirigenziale firmata poco fa.

Giugliano, lavori alla rete fognaria: chiusa per quattro giorni via Santa Rita da Cascia

L’arteria stradale sarà interessata da lavori di manutenzione della rete idrico fognaria, a partire da domani, 13 giugno al 17. Per quattro giorni, dunque, la strada sarà interdetta al traffico veicolare.

L’accesso ai residenti di via Santa Rita da Cascia avverrà dal civico 1 al civico 7 con accesso da via santa Caterina da Siena e dal civico 11 al civico 53 con accesso da via Oasi Sacro Cuore. Subito dopo l’intervento, la ditta incaricata dei lavori procederà con le operazioni di rifacimento del manto stradale.

Gli altri interventi

Non è l’unico intervento previsto in settimana a Giugliano. È in programma anche il ripristino del manto stradale in via Pietro Micca e via Salvo D’Aquisto, che verrà eseguito tra il 15 e il 20 giugno. Poi sarà la volta di via Antica Giardini e di via Santa Rita da Cascia. Ad essere ripristina, in settimana, anche via Nuova Sant’Antonio, dove sono già in corso i lavori. Restyling del manto stradale anche in viale dei Pini Nord, lungo la fascia costiera, e via Salvatore Nullo.